İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Horoz aynada kendini görürse

Artvin’in Borçka ilçesinde aynada ilk kez kendini gören bir horoz aynada gördüğünün kendisi olduğundan habersiz adeta ayna ile kavgaya tutuştu.

Artvin'in Borçka ilçesinde aynada ilk kez kendini gören bir horoz aynada gördüğünün kendisi olduğundan habersiz adeta ayna ile kavgaya tutuştu.


İlçenin Çifteköprü köyünde bulunan bir restoranda yapılan temizlik esnasında içeri bulunan eşyalar dışarı taşındı. İşletme çalışanlarından Yaşar Şimşek eşyalar arasında bulunan aynayı dışarı koyunca, bahçede dolaşan horoz aynayı fark etti. Kendisini ilk kez aynada gören horoz, başka bir horoz sanarak ayna ile kavga etmeye başladı. O anları cep telefonuna kaydeden Yaşar Şimşek daha sonra, horozun kendisine zarar vereceğini düşünerek elinde bulunan çubukla horozu aynanın karşısından güçlükle uzaklaştırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.