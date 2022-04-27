Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Artvin'in Hopa ilçesinde, karşı yönden gelen araçla çarpışan otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Liman kavşağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Tosun idaresindeki 08 K 0827 plakalı kamyonetle kavşağı dönmek isterken, karşı yönden gelen Ömer Güzel idaresindeki 61 EY 035 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Güzel otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Hopa itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü kurtarılarak, 112 sağlık ekipleri eşliğinde Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıkışan sürücünün genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapalı olan trafik ekipler tarafında yol temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.