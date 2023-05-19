Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hopa istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan 34 DMP 620 plakalı otomobilin yabancı uyruklu sürücü 67 yaşındaki T.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeritten gelen resmi kuruma ait kamyon ile çarpıştı. Çarpışma neticesinden yol kenarına savrulan 34 DMP 620 plakalı otomobil hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık çalışanları ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiyi Borçka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol kısa bir sürenin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.