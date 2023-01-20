İçişleri Bakanı Soylu: "Dünyanın neresi olursa olsun bir mağduriyete uzanacak bir devletimiz var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çıkan yangında 42 ev ile 64 ahır ve samanlığın kül olduğu Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yapılan AFAD konutlarını inceledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart 2021 tarihinde çıkan yangında çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Evi yanan ve zarar gören vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Dereiçi köyünde 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa edildi. Evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlığın yapımını sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki ekip yapımı süren konutları inceledi. İncelemenin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler eğitim-öğretimin birinci döneminin sona ermesi üzerine Dereiçi köyü ilköğretim okulu öğrencilerine karnelerini verdi. Bakan Soylu, karne töreninin ardından yeni Yusufueli'ne giderek esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni konutları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, yapılan evlerin kura aşamasına geldiğini belirterek, "17 Mart 2021 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bir yangın çıktı. O yangında da onlarca ev yandı. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarını alıp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte buraya geldik. Burada hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de Milletvekilimiz, Valimiz ve buradaki tüm arkadaşlarımızla beraber neler yapabileceğimize dair değerlendirmeleri ortaya koyduk. 2 yıl dolmadı ve burada arazide çok müsait olmamasına rağmen yaklaşık 42 yanan konutun hak sahipleri tespit edildi. 64'de hayvan barınağı yandı. Biraz önce hem onları da gezdik. Evler tam kura aşamasına geldi ve vatandaşlarımızın da isteklerinin olup olmadıklarını konuştuk. Şunu söylemek gerekirse dünyanın neresi olursa olsun bir mağduriyete uzanacak bir devletimiz var" ifadelerini kullandı.

"Köylerimizde ve şehirlerimizde afet sonrası öyle evler yapacağız ki bunlar örnek olacak"

Bakan Soylu, yaşanan afetlerin ardından yapılacak olan evlerin gelecek nesillere de birer örnek olacağını ifade ederek, "Geçmiş zaman dönemlerinde bu meselelerin sahipsiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Oysa bugün var olduğumuz zaman dilimi içerisinde milletimiz nerede bu devlet değil Allah devletimizden razı olsun diyor. Bu devlet milletin devletidir. Bugün burada sadece bir mağduriyetin yerine bir ikame yapılıyor değil. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu bir perspektif var. Köylerimizde ve şehirlerimizde özellikle afet sonrası öyle evler yapacağız ki bunlar örnek olacak. Bizden sonraki nesillere de örnek olacak. Özellikle afet bölgelerinde yaptığımız köy konutları, yine burada yaptıklarımızla Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda, devletimiz tarafından, AFAD tarafından, Bakanlığımız tarafından en ufak bir eksiklik ve ihmal ortaya koymadan yapılmaya çalışılıyor. İnşallah bir daha böyle bir yangınla karşı karşıya kalınmaması için burada yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Gelecek nesiller çok daha sağlıklı ve imkanlarla hayatlarına devam ederler" şeklinde konuştu.