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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selden etkilenen Artvin'in Murgul ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün selden etkilenen Artvin’in Arhavi ilçesinin ardından Murgul ilçesinde de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinin ardından Murgul ilçesinde de incelemelerde bulundu.


İlçede Murgul Deresi'nin taşması sonucu sanayi sitesinde bulunan 14 iş yerine su basarken, iki köprü yıkıldı, dere tahkimat duvarları çöktü, içme suyu boruları hasar gördü. Yaşanan selin ardından Bakan Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulunarak selden zarar gören esnaflara “Geçmiş olsun” dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından yine selden zarar gören Rize'nin Fındıklı ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

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