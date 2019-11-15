İki atışta 55 kilogramlık 2 yayın balığı yakaladı

Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Musa Özçevik ilk iki atışında biri 1 metre 50 santim, diğer 1 metre 20 santimetre uzunluğunda toplam 55 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Artvin'de amatör balıkçılıkla uğraşan Musa Özçevik (36), boş zamanlarını Çoruh nehri kıyılarında oltasıyla balık tutarak geçiriyor. Şanslı gününde olan Özçevik, ilk iki atışından da oltasına yayın balığı takıldı. Biri 1 metre 50 santimetre uzunluğunda 35 kilogramlık, diğeri ise 1 metre 20 santimetre uzunluğunda 25 kilogramlık yayın balığı takıldı.Uzun uğraşlar sonucu balıkları sudan kıyıya çıkartan Özçevik, parçalarına ayırdığı yayın balıklarını arkadaşları ve komşularına dağıttı.

Boş zamanlarında amatör balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Özçevik, “İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Balıkları sudan güçlükle çıkartmayı başardım. İkisinin toplamı 55 kilo gelen balıkları eş dost akraba afiyetle yedik” dedi.