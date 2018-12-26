İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspinoz kuşu için seferber oldular

Artvin Valiliği’nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartıldı.

Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartıldı.


Alınan bilgiye göre, Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu bulunduğu ve girdiği yerden çıkamadığı ihbarını alan İtfaiye, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonrasında kuşu bulunduğu yerde çıkarmayı başardı. Kuş daha sonra doğaya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.