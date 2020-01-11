İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstilacı böcekler tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldi

Vampir kelebek adıyla bilinen Ricania simulans ile istilacı böcek olarak bilinen Halyomorpha halys tehlikesi büyüyor.

Artvin'de tarım arazilerinin ardından orman ağaçlarına yöneldi. Böceklerle mücadele için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü araştırma çalışmaları başlattı.


Doğu Karadeniz'de, 2006 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte ortaya çıkan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek ve 2016 yılından itibaren başta fındık olmak üzere, meyve ağaçlarında görülen Halyomorpha halys (Kahverengi pis koku böceği) tarım alanlarının ardından şimdi de orman ağaçlarına yöneldi. Suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden istilacı böcekler, vatandaşların kâbusu oldu. Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde, tarım ve orman alanlarında inceleme başlattı. Zarar veren böcekleriyle ilgili bölgede yaşayan vatandaşların dinleyen Özkaya, daha sonra köy muhtarları ile toplantı yaptı.


Toplantıda, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve il merkezinde, 2006 yılından itibaren başta çay bitkisi olmak üzere tarım bitkilerinde zarar veren Ricania Simulans (Kelebek Böceği) ve 200'den fazla bitkide zarar veren Halyomporpha halys (Kahverengi pis koku böceği)'nin 2016 yılından itibaren başta fındık olmak üzere, meyve ağaçları ve orman ağaçlarında da zarar yaptığının tespit edildi. Vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda, Bölge Müdürlüğü mücadele amaçlı araştırma çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.