İstinat duvarı çöktü, park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

Artvin'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle üstünde bulunan iş makinesi toprak altında kaldı.

Artvin'in Murgul ilçesi Erenköy köyü mevkiinde, şiddetli yağış sonrası yol genişletme çalışması kapsamında yapılan istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan iş makinesi çöken duvarlarla birlikte metrelerce yükseklikten düşerek toprak altında kaldı. Operatörün içinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken göçüğün meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen basın mensuplarının çekim yapmasına şantiye çalışanları izin vermedi.