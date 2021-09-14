İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'de esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'e gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Şehir merkezindeki meydanda esnafı ziyaret eden Akşener, dinlediği sorunlara Ankara'da çözüm aramaya çalıştıklarını dile getirdi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında yanına gelen bir kadın, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1. sınıf öğrencilerine uzaktan eğitim kararı almasından kaynaklı mağdur olacaklarını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Akşener ziyaretlerini bitirdikten sonra ilgilileri arayacağını ifade etti.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından İnönü Caddesi üzerinde vatandaşlara seslendi. Daha sonra Ardahan'a hareket etti.