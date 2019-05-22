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Jandarma ekipleri köylü kadınları bilgilendirdi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Erenler köyünde bir araya geldiği köy kadınlarını “Jandarma şiddetin karşısında, kadının yanındadır” projesi hakkında bilgilendirdi.


Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri merkeze bağlı Erenler köyündeki köy kahvehanesinde bir araya geldiği köylüleri kadınlara yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilik ve çocuk haklarının korunması konulu mevzuat ve 156 Jandarma İmdat telefon hattı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Köylüler ise jandarmanın bilgilendirmesinin dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

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