Jandarma ekipleri, öğrencilerle buluştu

Artvin'de jandarma ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul faaliyetlerine hız verdi. Öğrencilere bir araya gelen jandarma personeli, kitap dağıtarak kişisel güvenlikleri hakkında bilgiler verdi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okulları ziyaret ederek, öğrencilere çocuk dergileri ve boyama kitapları dağıttı.

Jandarma ekipleri, kişisel güvenlikleri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında geçirmekte olup ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetişmeleri maksadıyla, Artvin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 2021-2022 yılı Eğitim ve Öğretim döneminin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için Jandarma Sorumluluk alanında bulunan okullar Trafik Timleri ile birlikte eş zamanlı olarak ziyaret edilmiştir. Çocuklarımıza çocuk dergileri ve boyama kitapları dağıtılarak kişisel güvenlikleri hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri icra edilmiştir. Benzer faaliyetlere devam edilecektir.”