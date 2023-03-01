İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan kaçak elektronik sigara operasyonu

Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 749 bin değerinde 2 bin 325 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 749 bin değerinde 2 bin 325 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalımalar neticesinde, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı depolarda 2 bin 325 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.


Kaçakçılık olayıyla ilgili olarak A.M (40) ile İ.K (60) yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, A.K'nin (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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