Jandarmadan kaçak elektronik sigara operasyonu

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 749 bin değerinde 2 bin 325 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalımalar neticesinde, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı depolarda 2 bin 325 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık olayıyla ilgili olarak A.M (40) ile İ.K (60) yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, A.K'nin (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.