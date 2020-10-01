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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Artvin’in Borçka ilçesinin Yeşilköy ve Karşıköy Köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 bin 75 gram kubar, 2 kök kenevir ile 9 adet hasat edilmiş kenevir bitkisi ele geçirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinin Yeşilköy ve Karşıköy Köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 bin 75 gram kubar, 2 kök kenevir ile 9 adet hasat edilmiş kenevir bitkisi ele geçirdi.


Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpekleri de kullanılırken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte ayrıca 2 kişi de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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