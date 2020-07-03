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Jandarmadan yaylacılara ziyaret

Jandarma personeli Artvin’e il dışından gelen ve hayvancılıkla uğraşan yaylacıları ziyaret etti.

Jandarma personeli Artvin'e il dışından gelen ve hayvancılıkla uğraşan yaylacıları ziyaret etti.


Artvin-Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kente misafir olarak diğer illerden gelen ve hayvancılık sektöründe ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan yaylacıları ziyaret etti.


Ziyaret esnasında yaylacılara; bölgenin iklimi ile emniyet ve asayiş bakımından tanıtımı yapılmış ve ücretsiz 156 Jandarma imdat hattını aramak suretiyle her türlü talep ve şikayetlerini bildirebilecekleri hatırlatıldı. Yayla ve mera kuralları hatırlatılırken, yasalara uygun hareket edilmesi konusunda bilgiler verildi. Ziyaret esnasında vatandaşlarımıza Artvin Valiliğince temin edilen çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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