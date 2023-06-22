Kablo hırsızları yol inşaatını yapan şirketi canından bezdirdi

Artvin'de yol inşaatı yapan şirketin şantiyesinden hırsızlar 3 yıl içinde 3 kez kablo çaldı. Toplam değeri 1,5 milyon olan kablo ve elektrik aksamlarının çalınması şirket yetkililerini canından bezdirdi.

Artvin Ardanuç-Ardahan Karayolunda yol çalışması yapan şirket kurduğu şantiyede 3 yıl içinde 3 kez hırsızlık yaşadı. Yol için kurulan kırma eleme tesisinden 2001, 2022 ve 2023 yılları olmak üzere 3 kez hırsızlık olayı meydana geldi. Kablo ve elektrik aksamlarının çalındığı olaylarda, çalınan malzemeler toplam değeri 1,5 milyon olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.