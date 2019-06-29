Kafkasör yaylası boğa güreşleri başladı

Artvin'de bu yıl 39. kez düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında 2 gün sürecek ödüllü boğa güreşleri başladı.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği'nin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlediği ödüllü boğa güreşleri Kafkasör Yaylası'nda başladı. Güreşleri Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ilk günde 'Ayak', 'Deste', 'Küçükorta' ve 'Süperbaş' kategorilerinde 41 boğa yer aldı. Güreşlerin 'Deste' kategorisinde Levent Yavuz'a ait 'Sarı isimli boğa birinci geldi ve sahibine 8 bin TL para ödülü kazandırdı. 'Ayak' kategorisinde ise Emre Aksakal'a ait “Aslan” adlı boğa birinci oldu. Boğanın sahibi 10 bin TL para ödülü kazandırdı.

Üç sene üst üste birinci oldu

Kafkasör festivaline katılan Levent Yavuz'a ait 8 yaşındaki 380 kg ağırlığındaki “sarı” isimli boğa bu yılda deste kategorisinde birinci olurken üst üste üç kez birincilik elde etmiş oldu. “Sarı” isimli boğanın bakıcısı Koray Yavuz, üç sene üst üste şampiyon olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok çalıştık beklediğimiz bir şampiyonluk oldu" dedi.

Boğa değil sanki halk kahramanı

Güreşlere Murgul'dan katılan Arif Aslan'a ait,”Memati” isimli boğanın taraftarları tişört bastırarak arenada Memati'yi destekledi. Boğa sahibi Arif Arslan, 5 yıldır boğacılık yaptığını belirterek, "İlk boğam Memati'yle başladım. Boğamın 8 meydan da 6 şampiyonluğu var. Artvin Kafkasör'de de şansımızı denemek istedik. Beni sevmeyenler bile Memati'yi seviyor. Çok sevilen bir boğa oldu, sanki halk kahramanı” ifadelerini kullandı.

Festival, yarın 'Büyükorta', 'Baş Altı' ve 'Baş' kategorilerinde yapılacak boğa güreşleri ile sona erecek.