Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yusufeli Çevreli köyü yeni yerleşim inşasında çalışan Ahmet Boy (38) yönetimindeki damperli kamyon, hafriyat boşalttığı sırada yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Boy'un Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.