İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet Çoruh Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kamyonetin Çoruh Nehri’ne uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir kamyonetin Çoruh Nehri'ne uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 46. kilometresindeki Çiftehanlar bölgesinde Halit Kılıç'ın kullandığı 53 DB 002 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak Çoruh Nehri'ne düştü. Kazada araç sürücüsü Kılıçla birlikte araçta bulunan Ali Kılıç, Birgül Kılıç ve Mihriban Kılıç 112 Acil Servis, Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kılıç hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar Şavşat Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.


Öte yandan yaralılardan Birgül Kılıç ve Ali Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Mihriban Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.