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Kamyonet kasasına yüklü camlar yola devrildi, camları temizlemek itfaiyeye düştü

Artvin’de bir kamyonetin kasasında yüklü camlar virajı döndüğü sıra yola devrildi.

Artvin'de bir kamyonetin kasasında yüklü camlar virajı döndüğü sıra yola devrildi.


Artvin Çarşı Mahallesi Miralay Şükrübey Caddesinde seyir halinde bulunan kamyonetin Artvin itfaiyesi virajına girdiği sırada üzerinde bulunan camlar devrildi. Camlar yola düşer düşmez tuzla buz olurken, cam kırıkları yola saçıldı. Olaya ilk müdahale bulunan itfaiye personeli yolun güvenliğini sağlayarak cam kırıklarını temizledi. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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