Kan bağışı için Kızılay'a akın ettiler

Artvin'in Borçka ilçesinde Türk Kızılayı Artvin Şubesi tarafından organize edilen kan bağışı büyük ilgi gördü.

Artvin'de deprem felaketinin adından Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi tarafından farklı noktalarda kan bağışları kabul ediliyor. Borçka'da düzenlenen kan bağışı etkinliğine çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Kan vermek için sıraya girenler vatandaşlar, Kızılay yetkilileri eşliğinde bağışlarını yaptı. Kan bağışı yapan bir din görevlisi ise, “Kan vermenin faydaları olduğu bir broşürlere rastladım ama ben bu kadar faydamı olur diye inancım olmadı. Biraz konuyu araştırdım ve yanıldığımı anladım. Düzenli olarak kan vermeye başladım, iyi ki de kan dostu oldum” ifadesini kullandı.