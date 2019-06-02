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Kar üstünde iftar

Artvin’in Borçka ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesine giderek kar üstünde iftar yapıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesine giderek kar üstünde iftar yapıyor.


Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesi Ramazan ayında sıcaktan bunalan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla Ramazan ayının son günlerinde iftarını açmak isteyen vatandaşlar Camili bölgesine çıkıyor. Kar üstüne kurulan iftar sofralarında toplanan vatandaşlar yakılan ateş etrafında toplanarak Ramazan geleneğini sürdürüyor. Bal ve tereyağını eriterek karın üstüne döken vatandaşlar kar tatlısı adını verdikleri tatlıyı gelen misafirlere ikram ediyor.

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