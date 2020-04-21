İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinada olan sürü sahibinin köpeği sezeryanla kurtarıldı

Artvin’de karantinada bulunan küçükbaş koyun besiciliği yapan Seyfettin Özkaya’nın köpeği doğum yapmakta zorlanınca, veteriner hekimleri tarafından köpek ve yavruları sezaryanla kurtarıldı.

Artvin'de karantinada bulunan küçükbaş koyun besiciliği yapan Seyfettin Özkaya'nın köpeği doğum yapmakta zorlanınca, veteriner hekimleri tarafından köpek ve yavruları sezaryanla kurtarıldı.


Artvin'in Ardanuç ilçesinde küçükbaş koyun besiciliği yapan Seyfettin Özkaya'ya ait sürü köpeği doğum yapmakta zorlanınca ekiplere haber verdi. Evden çıkamayan sürü sahibi Özkaya'nın köpeği jandarma ekipleri eşliğinde ilçede bulunan veteriner hekim kliniğe götürüldü.


İlçede kliniği bulunan veteriner hekim Arif Erdem, doğum yapmak üzere olan köpeği sezaryana alarak doğum yapmasını sağladı. 6 yavrusu bulunan köpeğin tedavisinin ardından, durumun iyi olduğunu sürü sahibi Seyfettin Özkaya'ya telefonla bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.