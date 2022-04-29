İhlas Haber Ajansı

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Kavşağı dönemeyen tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Artvin’in Şavşat ilçesinde kavşağa hızlı giren tomruk yüklü kamyon devrildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kavşağa hızlı giren tomruk yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yaralandığı olayda, kamyon kasasında bulunan tomruklar yola dağıldı.


Kaza, ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi'nde Ardahan yolu üzerinde bulunan çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Elvar Gasanov idaresindeki tomruk yüklü kamyon, kavşağa geldiği sırada virajı alamayınca devrildi. Aracın kasasında bulunan tomruklar yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Gasanov hastaneye kaldırıldı. Tomrukların nedeniyle kapanan trafik ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

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