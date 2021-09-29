Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı

Artvin'de 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, gönüllü dağcılar tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Köprügören köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet ve Taliha İnce çifti, üç keçilerinin kayıp olduğunu fark etti. 3 gün süren aramaları sonucunda keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını gören çifti, keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyince AFAD'ı arayarak yardım istedi. AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine gelen gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül ve ekibi, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın

ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Keçilerin büyük ihtimalle yabani hayvanlardan korktuğu için kayalıklara çıktığını ifade eden gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül, “Bölgemiz zor bir coğrafyaya sahip, bu tarz durumlarda bize çok iş düşüyor. Güzel bir operasyon oldu, sahiplerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Keçilerin sahibi Metin İnce ise, “Bizim derdimiz para pul değil, 3 can kurtarmaktı. Dağcı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bizim için, bu hayvanlar için kendini tehlikeye attı. Allah razı olsun” diye konuştu.