İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Artvin’in Ardanuç ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, 2 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, 2 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.


Artvin'in Ardanuç ilçesi Aşıklar Köyünde 2 gün önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Naci Altun'un (57) cansız bedeni, köye yakın ormanlık alanda AFAD ve Jandarma ekiplerince bulundu. Edinilen bilgiye göre 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıkan Naci Altun akşam eve dönmeyince ailesi tarafından Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Naci Altun'un cansız bedeni sabah saatlerinde köye yakın ormanlık alanda bulundu. Olayla İlgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.