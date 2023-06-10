Kayıp sürücü 19 gündür aranıyor

Artvin'de Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları 19 gündür devam ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde Jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisinden oluşan 40 kişilik ekip bölgede 19. gününde çalışmasını sürdürüyor.

Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışma baraj gölüne kadar uzanırken, ekipler şuana kadar Zübeyir Topal'dan bir ize rastlamadı.