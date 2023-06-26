Kazım Koyuncu anısına Karçal Zirvesi'ne tırmanış

Artvin'de bir grup dağcı Sanatçı Kazım Koyuncu'nun vefatının 18. yılında 3 bin 431 metre yüksekliğinde bulunan Karçal Zirvesi'ne tırmandı.

Yakalandığı kanser hastalığından 25 Haziran 2005'de hayatını kaybeden Karadeniz rock müziğinin öncü isimlerinden Kazım Koyuncu, her yıl farklı etkinliklerle anılıyor. Ölümün 18. yılında bir grup profesyonel dağcı, 3 bin 431 rakımlı Karçal Dağı'na tırmanarak pankart açtı. İki gün süren tırmanışta Kazım Koyuncu pankartı açan dağcılar, çektirdikleri fotoğrafla anı ölümsüzleştirdi. Zirveden topladıkları çiçekleri Kazım Koyuncu'nun mezarına diken dağcılar, farklı bir anma etkinliğine imza attı.

Lisanlı dağcı Osman Demir yaptığı açıklamada, “Kazım Koyuncu'nun ölümün 18 yılında bir gurup lisanslı dağcı arkadaşımızla zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 3 bin 432 rakımlı Artvin'in Karçal Dağları'nda bir tırmanış gerçekleştirdik. Bu dağlardan topladığımız çiçekleri de Kazım Koyuncu'nun mezarı götürerek faaliyetimizi sona erdirdik” ifadelerini kullandı.