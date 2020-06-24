İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazım Koyuncu'nun 15. ölüm yıldönümünde ailesi pandemi nedeniyle anma programı istemiyor

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ailesi ölümünün 15.

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun ailesi ölümünün 15. yılında Korona virüs salgını ve pandemi süreci nedeniyle anma töreni istemedi.


33 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu için her yıl, 25 Haziran tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi Yeşilköy köyünde anma programı düzenleniyordu. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Koyuncu'nun ailesi bu yıl anma programı istemediğini açıkladı.


Yazılı bir açıklama yayınlayan ailesi, "Her birimizin kendi heybesinde biriktirdiği kadarınca değiştiği ve bununla beraber kolektif bir dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir yıl 2020. Biz, Koyuncu ailesi ve siz, Kazım Koyuncu'ya kıymet verenler; şimdi bir farklılığı beraber yaşayacağız. Onun bu dünyadan göçünün on beşinci senesinde, her sene olduğu gibi, onu sonsuza dek bağrına basmış Pançol'da ona olan özlemimizi, ona olan sevgimizi, onsuzluğun acısını paylaşmak için omuz omuza durmayacağız. Bir araya gelmek, beraber ağlamak, birlikte ritüellerimiz her daim iyileştirici olmuştur. Ancak bu kez bir araya gelişimizin hepimizi tehlikeye atabilecek olmasından sebep anmanın topluca yapılmasına razı olamadık. Her şeyden öte insana hürmet eden Kazım Koyuncu tek bir kişinin bütüne nasıl bağlı olduğunu derinden hissetmiş biriydi. Hepimizin Kazım Koyuncu'yu anlama ve sevme biçimi farklı olabilir/ olmuştur, bu nedenle dileyen kendi anma şeklini oluşturmakta özgürdür. 25 Haziran'da gökyüzüne bakıp gülümsemek, bir çocukla oynamak, onun için masanıza bir tabak eklemek, bir mum yakmak, en sevdiği şarkısını dinlemek, ona dair anılarınızı düşünmek, “kumral bir çocuğun yaz öyküsü” başlıklı bir yazı yazmak belki, bir resim çizmek, fotoğrafına bakıp belki sohbet etmek... Onun anısını ne şekilde onurlandırmak isterseniz... Tüm bunları ayrı mekanlarda olsak dahi kolektif olarak hissedeceğimize, onun da isteyeceği gibi fiziki mesafelerden bağımsız ruhen dayanışma içinde olacağımıza eminiz. Sevgiyle ve barışla kalın” ifadelerine ver verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.