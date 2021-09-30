Kestane ormanlarında kestane dal kanseriyle ilgili mücadele devam ediyor

Artvin'de son yıllarda sıkça rastlanan kestane ağacı dal kanseriyle, Orman Bölge Müdürlüğü Laboratuvar biyolojik mücadele sürüyor.

2014 yılından itibaren kestane kanserinin yoğun olduğu sahalardan alınan izolatlara karşı laboratuvar ortamında üretilen virüsler, kanser yaralarının etrafına delik açmak suretiyle veya kanserli yaralara saf su ile karıştırılan hypovirülent virüsü fırça yardımı ile sürülerek uygulanıyor.

Öte yandan kanserin yağmur ve rüzgarlarla yayıldığı tespit edilirken, mücadele çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi planlanıyor.