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Kılıdaroğlu'na yapılan saldırı Artvin'de protesto edildi

CHP Artvin İl Örgütü, Ankara Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleşen saldırıya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Artvin İl Örgütü, Ankara Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırıya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğramasına karşı CHP Artvin İl örgütü basın açıklaması düzenledi. Valilik önünde gerçekleşen basın açıklamasına Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, İYİ Parti İl Başkanı Necat Kaşıkcı, Saadet Partisi İl Başkanı Gültekin Soydan, STK temsilcileri ve partililer katıldı.


Basın açıklamasını grup adına okuyan CHP İl Başkanı Ahmet Biber, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. 'Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz” dedi.


Basın açıklamasını ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

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