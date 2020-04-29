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Korona günlerinde köyde survivor

Artvin’de köyde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle sıkılınca köyün ortasında survivor parkuru kurarak hem yarıştı hem eğlendiler.

Artvin'de köyde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle sıkılınca köyün ortasında survivor parkuru kurarak hem yarıştı hem eğlendiler.


Artvin merkeze bağlı Bağcılar köyü sakinleri korona günlerinden sıkılınca, televizyonda yayınlanan survivor yarışma programından esinlenerek kendi survivor parkurlarını kurdular. Köy muhtarlığı tarafından tedbir amaçlı köye giriş çıkışlar yasaklanınca köyde bulunan sınıf öğretmeni İsmail Yiğit, köyün ortasına kendi imkanlarıyla survivor parkuru kurdu. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan yarışlara, köy sakinleri büyük ilgi gösterdi. Farklı parkurlarda kıyasıya mücadele eden vatandaşlar, doyasıya eğlendiler.


Öğretmen İsmail Yiğit yarışları sosyal medya hesabından paylaşınca, görüntüler büyük beğeni topladı.

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