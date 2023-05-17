Köy muhtarı silahını temizlerken kendini vurdu

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köy muhtarı, evinde temizlediği silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şavşat'ın Arpalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Zeki Koşar (73) Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak'taki evinde silahını temizlemek istedi. Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle silahın ateş alması sonucu çıkan kurşun, muhtar Koşar'a isabet etti. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Koşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zeki Koşar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şavşat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.