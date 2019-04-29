Kulüpler arası halk oyunları yarışmaları sona erdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışmaları, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört kategoride, ‘düzenlemeli-düzenlemesiz' dallarda yapılan yarışmalara 6 ilden 36 takım katıldı.

Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışmaları'nın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, "Dünyada, bizim sahip olduğumuz bu kültürel mirasa sahip olmayan onlarca ülke var. Halk Oyunları bizim kültürel mirasımız ve bu mirası bizim çocuklarımız taşıyor. Çocuklarımızın bu kıymetli mirası taşıyacak vasıfta olması lazım. Okuldaki davranışları, dışarıdaki davranışları, sahnedeki davranışları örnek olmalı" dedi.

Halk Oyunları Yarışmaları'nı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AÇÜ Rektörü Fahrettin Tilki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kıvanç, Mehmet Öngüner, Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Nurettin Albayrak ve çok sayıda vatandaş izledi. Bir birinden özel performansların sergilendiği yarışmada dereceye giren takımlara kupaları protokol tarafından takdim edildi.