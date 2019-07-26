Kurban Bayramı öncesi jandarma ekipleri belgesiz hayvan sevklerine karşı önlemlerini arttırdı

Kurban Bayramı öncesi Artvin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrollerinde belgesiz hayvan sevklerine karşı önlemlerini arttırdı.

Jandarma ekipleri tarafında yapılan yol uygulamasında belgesi olmayan 8 araçta 56 hayvan belgesiz olarak sevkiyat yapıldığı tespit edildi. Artvin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ”Artvin İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan yol kontrol noktalarında gerek ilimiz sınırları içinden gerekse komşu illerimizden yüklenerek kamyonlarla yurdumuzun farklı illerine gerekli rapor ve belgeleri olmaksızın götürülen büyükbaş hayvanlara yönelik olarak icra edilen faaliyetler esnasında (8) araçta toplam (56) adet hayvanın belgesiz olarak nakledildiği tespit edilmiştir. Mevzuat gereği belgesiz nakledilen hayvan başına (678)TL, her bir sürücüye ise belgesiz hayvan taşımaktan (2.269)TL idari para cezası uygulanmış olup hayvanlar gerekli işlemler yapılmak üzere İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine teslim edilmiştir. Yol kontrol ve arama noktalarındaki kontrollere aralıksız devam edilecek olup, sürücüler ile hayvan sahiplerinin mağdur olmalarını önlemek maksadıyla; Hayvan Pasaportu, Nakil Beyannamesi, Nakil Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu olmadan hayvan sevki yapmamaları gerekmektedir” denildi.