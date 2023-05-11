Kuzugöbeği mantarının fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altın ile yarışan ve doğada kendiliğinden oluşan Kuzugöbeği mantarı, Artvin'de meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanlarda yetişen Kuzugöbeğinin kurutulmuş halinin kilosu 3 ile 5 bin lira arasında satılıyor. Artvin merkez, Şavşat ve Yusufeli'nde yoğun olarak görülen mantar meraklıları tarafından ilgiyle toplanıyor. Yöreden yöreye isim değişikliği gösteren Kuzugöbeği Artvin'in çeşitli yerlerinde ‘Molozan', ‘Beliçuça' ve ‘Kulohora' adları ile de biliniyor. Kuzugöbeği mantarı, tereyağı, tuz, karabiber, sarımsak ile sotelendiği gibi şişe takılarak ateş üzerinde de pişirilebiliyor.

Ceviz, armut, fındık ve kızılcık gibi ağaçların olduğu bölgede sıklıkla görülen bu mantar, protein ve mineraller bakımından zengin olma özelliği ile de ilaç sanayisinde sıklıkla tercih ediliyor.

Kendini ‘Mantar Avcısı' olarak niteleyen Murat Evbaşı, bahar mevsiminde görülen Kuzugöbeği mantarını Kafkasör yaylasında topladı. Murat Evbaşı yaptığı açıklamada “Artvin merkez de Kafkasör havzası üzerinde bulunan yerlerde kuzey bölgelerde nemli bölgelerde bulunuyor. En çok bulunan havza bazında Yusufeli ve Şavşat bölgesidir. Akdeniz bölgesinde kurutulmuş hali bin lira ile 5 bin lira arasında değişirken, Karadeniz bölgesinde, 3 bin lira ortalamasından satılıyor. Doğada gezerken lütfen dikkat ediniz. Bastığınız yerlere dikkat ediniz çünkü kuzugöbeği ilaç sanayi sektöründe kullanılıyor. Yabancılar özellikle bunu için özel arıyorlar. Bunu özel şekilde insanları topluyorlar buluyorlar para ödüyorlar bunları toplamaları için. Sizde gezdiğiniz doğada muhakkakı bunu aramaya başlayın çünkü protein bakımından çok iyi mineraller bakımından çok iyi bir gıdadır” ifadelerini kullandı.