Lahmacun salonunun bacasından sıçrayan kıvılcım yanındaki otelde yangına neden oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde bugün 6 katlı bir otelin dış cephesi hemen yanında bulunan bir binanın zemin katında bulunan lahmacun salonun bacasından çıkan kıvılcım ile alev aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında otelin dış cephesi alev alev yanarken, otelde büyük maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ortahopa mahallesi Turgay Ciner Caddesi'nde bulunan lahmacun salonunun bacasından çıkan kıvılcım hemen yanındaki Nana Otel'e sıçradı. Otelin dış cephesi kıvılcımlar ile alev alırken, cıkan yangında otelin dış cephesi neredeyse tamamen yandı. Hopa İtfaiyesi ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca Rize'deki yakın ilçelerden destek yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi.