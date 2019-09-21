İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

Artvin’in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi’ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.

Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.


Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar altında yörede bulunan yaban mersini (likarpa) toplamayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.