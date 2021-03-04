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Macera tutkunu genç bisikletiyle kayak pistinde hız denemesi yaptı

Artvin’de dağ bisikleti ve doğa sporlarıyla ilgilenen 24 yaşındaki Ersin Kaya karla kaplı Atabarı Kayak Merkezinde bulunan piste bisikletiyle hız denemesi yaptı.

Artvin'de dağ bisikleti ve doğa sporlarıyla ilgilenen 24 yaşındaki Ersin Kaya karla kaplı Atabarı Kayak Merkezinde bulunan piste bisikletiyle hız denemesi yaptı.


Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde bulunan Atabarı Kayak Merkezinde bisikletiyle çıkan Ersin Kaya, karla kaplı piste bisikletini kullanmayı denedi. İlk seferi olmasına rağmen oldukça başarılı olan genç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca video büyük ilgi gördü. Kaya, "Antrenman amaçlı kayak merkezine bisikletimle çıkıp inecektim, pisti görüne deneyeyim dedim güzelde oldu. Oldukça eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.

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