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Manastırda izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Artvin’deki Porta Manastırında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Artvin'deki Porta Manastırında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Artvin'de merkeze bağlı Pırnallı köyünde bulunan Porta Manastırında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bir çalışma başlattı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri manastır duvarlarını kırarak zarar veren S.E. (42), H.Y. (67) ve F.K.(31) isimleri şahısları yakın bir bölgede yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet murç, 1 adet keski, 1 adet küçük balyoz, 1 adet el feneri ve 1 adet balta ele geçirildi. Manastırda yapılan inceleme sonucunda manastır duvarlarında zarar, tahrip ve kazı izleri tespit edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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