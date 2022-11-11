Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde de fidan dikildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yeni yerleşim yerine fidan dikildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerlerim yerinde çalışmalar sürüyor. Taşınma işlemleri hızla devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine 500 adet fidan dikildi. Sedir, zeytin, sarıcam olmak üzere hazırlanan fidanlar yeni Yusufeli'nde toprakla buluştu. Etkinliğe Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve kurum amirleri katıldı.