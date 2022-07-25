İhlas Haber Ajansı

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Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde evinin kapısında oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, sürücüsünün park etmek istediği kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde evinin kapısında oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, sürücüsünün park etmek istediği kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay ilçeye bağlı Arıklı mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, o sırada aracını park etmek isteyen Ö.Ö idaresinde bulunan kamyonetin altında kaldı. Etrafta bulunanların bağrışları sonrası aracından inen Ö.Ö, yerde cansız bir şekilde yatan minik İlkay'ı kucaklayarak aracıyla Yusufeli Devlet Hastaneye götürdü. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 yaşındaki İlkay'ın, acı haberi ailesi ve ilçeyi yasa boğdu. Polis olayla ilgili incelme başlatırken, sürücü Ö.Ö. olayla ilgili gözaltına alındı.

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