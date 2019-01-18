Minik Karateciler derece almak için mücadele etti.

Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Şirin Ali Öz, Artvin ve Türkiye Karate il şampiyonası ile belirlenecek yıldızlar ve minik karatecilerin İl seçiminden sonra Türkiye birinciliği için mücadele edeceklerini söyledi. Karate Türkiye 2.'sini ve 3.'sünü yetiştirdiklerini belirten Antrenör Şirin Ali Öz, ''30 sporcumuzun da bugün burada il şampiyonası için mücadele verdiklerini görüyoruz'' dedi.

Minikleri izlemeye gelen Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, sporculara başarı temennisinde bulunarak, bu tür faaliyetlere her alanda destek vereceklerini söyledi. Müsabakalar sonrası derece alan sporculara Borçka Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Memiş Türk ve Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker tarafından madalyaları verildi.