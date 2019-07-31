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Minik Yağız toprağa verildi

Artvin’in Murgul ilçesinde boğazına balon takılması sonucu ölen 4 yaşındaki minik Yağız göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Artvin'in Murgul ilçesinde boğazına balon takılması sonucu ölen 4 yaşındaki minik Yağız göz yaşlarıyla toprağa verildi.


Artvin'in Murgul ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu'nun balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna balon parçası kaçtı. Ailesi tarafından fark edilen minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan da ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


4 yaşındaki Minik Yağız bugün Murgul Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında ardından gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze namazına Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Minik Yağız'ın babası Erhan Şeyhoğlu ve yakınları katıldı. Ayakta güçlükle duran Baba Şeyhoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Yağız, dualarla Petek köyünde toprağa verildi.

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