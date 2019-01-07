Muhtarlara “Bağımlılıkla Mücadele” Eğitimi verildi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Yılmaz Doruk, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Yeşilay Artvin Şubesi Başkanı Tuncer Başer, ilçe kaymakamları, bazı daire amirleri ile yaklaşık 250 mahalle ve köy muhtarı katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarına yönelik olarak bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Vali Yılmaz Doruk, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri olan uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye tüm birimlerle etkin bir şekilde mücadele edildiğini söyledi.

Bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edildiğini belirten Doruk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi bu illette karşı korumamız için daha çok dikkatli ve duyarlı olmamız hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Son yıllarda İçişleri Bakanlığının bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele içine girdiğini belirten Doruk, "Devletin tüm kurumlarıyla milletimizle birlikte ciddi tedbirler alınıyor. Toplumun tüm kesimleri bu mücadelenin içinde yer alıyor. Bizler de Artvin'de bu mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmek için devlet ve sivil toplum el birliğiyle çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doruk, bağımlılıkla mücadelede sürekliliğin ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Devletimiz bütün kurumlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele veriyor. Toplumun her kesiminin bu konuda daha duyarlı olmasını arzuluyoruz. Bazı konular birlikte mücadeleyi gerektiriyor. Muhtarlarımızdan başlayarak devletimizin en üst kademesine kadar işbirliği içerisinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Toplumun en tabanında insanlarla bire bir iletişim kuran muhtarlarımızdan başlayarak devletin en üst kademesine kadar işbirliği gerektirmesi nedeniyle bu toplantıları muhtarlarımızdan başlayarak tüm kesimlerle yapacağız. Bugünkü toplantımız 2019 yılının ilk toplantısı olması vesilesiyle diğer çalışmalarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Hep birlikte ve işbirliği içerisinde ülkemize ve milletimize güzel hizmetler yaparız.”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Güven ise İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile bağımlılıkla mücadele eylem planları sunumu yapılarak muhtarlara önemli bilgiler verildi.

Güven, "Uyuma" mobil uygulaması sayesinde uyuşturucuyla mücadelede yeni bir ihbar ayağı oluşturulduğunu bu uygulama ile yapılan ihbarların tamamen gizli tutulduğunu belirtti.