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Muratlı ve Borçka baraj göllerindeki çöpler kötü görüntü oluşturuyor

Artvin’in Borçka ilçesinde Çoruh nehri üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi amaçlı yapılan Muratlı ve Borçka barajları çöplüğe göndü.

Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh nehri üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi amaçlı yapılan Muratlı ve Borçka barajları çöplüğe göndü. Çoruh nehrinin taşıdığı çöpler baraj göllerinde birikince tepkilere neden oldu.


Başta maske ve plastik atıkların yer aldığı çöpler, Çoruh nehri sularının taşımasıyla baraj gölünde birikince yoğun bir tabaka oluşturuyor. İlçede bulunan Muratlı Barajı zaman zaman bu nedenden dolayı elektrik üretiminde aksama yaşıyor. Kötü manzaralara tanık olan vatandaşlar, çevre kirliliği oluşturan atıkların dereye, nehir sularına atılmasından tepki göstererek duydukları üzüntülerini dile getiriyor.


Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da duruma tepki göstererek “Biz Borçka Belediyesi olarak gerekli özeni gösteriyoruz, ama sadece belediyenin özen göstermesiyle yeterli olan bir konu değil” dedi.


İnsanlarında bu anlamda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Orhan, “Bölgede belirlenen çöp konteynırlarına atılan çöpler, Özel İdarenin aracılığı toplanıyor. İnsanlar çöplerini buralara atmalı. Gerekirse bizde katkı sunmaya hazırız. Çevre köylerdeki halkımızdan bu duruma hassasiyet göstermelerini istiyoruz ifadelerini kullandı.

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