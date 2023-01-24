Müzede sergilenen patlamamış top mermisini fark eden komutana başarı belgesi

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir müzede sergilenen patlamamış top mermisi, karakol komutanının dikkati sayesinde fark edilerek imha edilmişti. Karakol komutanına Kaymakam'dan başarı belgesi verildi.

İlçeye bağlı Dikyamaç köyünde 2012 yılında itibaren ziyaretçi kabul eden Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Köyde düzenlenen bir eğlence sonrası müzeyi gezen Arhavi Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem, patlamamış bir top mermisinin sergilendiğini fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri patlamamış top mermisini kontrollü bir şekilde patlatarak büyük bir facianın önüne geçti. Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, patlamamış top mermisinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinde göstermiş olduğu dikkat ve başarıdan dolayı Arhavi Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem'e başarı belgesi verdi.