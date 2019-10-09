“Orman yangınları” ve “elektrik yangınları” konusunda muhtarlar bilgilendirildi

Artvin'de “ Orman Yangınları” ve “Elektrik Yangınları” konularında merkez mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un talimatlarıyla il genelinde başta elektrik kontağı kaynaklı muhtemel ev ve iş yeri yangınlarının önlenmesi hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Vali Yardımcısı başkanlığında “Orman Yangınları” ÇEDAŞ İl Müdürlüğünce “Elektrik Yangınları” konulu bilgilendirme sunumu yapıldı.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına İl Jandarma Komutanlığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün amirleri merkez köy ve mahalle muhtarların katıldı.

Öte yandan bilgilendirme toplantısının ilkinin de geçtiğimiz günlerde Şavşat ilçesinde yapıldığı bildirildi.

Toplantıda, ayrıca İçişleri Bakanlığından gelen talimatla ilgili yayla ve meraları terk ederken erzak bırakma sloganı muhtarlara tebliğ edildi.