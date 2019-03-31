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Oy kullanmaya sedye ile geldi

Artvin’in Borçka ilçesinde 83 yaşındaki Asiye Atmaca tedavi gördüğü hastaneden ambulansla alınarak sedye üzerinde sandık başına götürülerek oyunu kullandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde 83 yaşındaki Asiye Atmaca tedavi gördüğü hastaneden ambulansla alınarak sedye üzerinde sandık başına götürülerek oyunu kullandı.


Rahatsızlığı nedeniyle ilçe devlet hastanesinde tedavi gören 83 yaşındaki Asiye Atmaca ısrarla oy kullanmak isteyince ambulansla hastaneden alınarak oy kullanacağı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'na getirildi. Ambulanstan alınarak sedye üzerinde sandık başına sağlık görevlileri ve yakınlarının yardımı ile getirilen Atmaca oyunu kullandıktan sonra tekrar sedye ile ambulansa konularak hastaneye götürüldü.

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