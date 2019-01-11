Özel Harekat polislerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Artvin'de polis özel harekat timlerinin terör olaylarına karşı gerçekleştirdiği ve senaryo gereği 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, polislerin terör olaylarına karşı sürekli hazır olmaları amacıyla şehir girişindeki sanayi bölgesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği emniyet güçlerinden kaçan iki terörist, bir midibüse gidererek içerisindeki yolcuları rehin aldı. Senaryo çerçevesinde, içerisinde rehinelerin bulunduğu otobüsün etrafını çeviren özel harekat ekipleri teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Çağrıya olumsuz yanıt veren teröristler rehinelerden birini bacağından vurularak otobüsten attı. Yaralı vatandaşın olay yerinden alınarak uzaklaştırılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi'nin talimatıyla harekata geçen PÖH, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtıp kapılardan otobüse girerek teröristleri etkisiz hale getirerek rehineleri kurtardı. İkinci senaryo kapsamında da PÖH'ler terör örgütü mensuplarının saklandığı bir hücre evine baskın düzenledi. Evin kapısı bir patlayıcıyla patlatıldıktan sonra eve giren PÖH, içeride bulunan iki teröristi canlı ele geçirerek gözaltına alındı.

Gerçeği aratmayan tatbikat izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken tatbikat sonrası alana gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tatbikata katılan polisleri tebrik ederek “Allah gerçeğini yaşatmasın, yaşatırsa da kazasız belasız atlatmayı nasip etsin” dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi'de tatbikata katılan polisleri tebrik ederek “Meslek hayatınız boyunca katıldığınız tüm operasyonlar hep böyle başarılı olur inşallah. Tırnağınız taşa gelmeden mesleğinizi bitirerek, hayırlısıyla emekli olmanızı yüce Allah'tan diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Vatan sizden hizmet bekliyor. Bugün burada bu hizmeti verecek kapasitede olduğunuzu da gururla izledik” diye konuştu.